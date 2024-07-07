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    Всё до капли: Водоканал Санкт-Петербурга посчитал, в каких районах города выпало больше всего осадков за время ливня

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    За время сильного ливня, принесенного в Санкт-Петербург циклоном «Делия» 7 июля, максимальное количество осадков выпало в Центральном районе города — 16,34 миллиметра с интенсивностью 15,09 мм за 20 минут. Такие данные приводит Водоканал Санкт-Петербурга.

    В других районах из-за сверхрасчетных ливней тоже выпало немало осадков:

    • в Калининском районе — 16,9 мм (14,04 мм за 20 минут);
    • во Фрунзенском районе — 15,06 мм (13,75 мм за 20 минут);
    • в Красногвардейском районе — 14,46 мм (12,84 мм за 20 минут);
    • в Московском районе — 10,59 мм (9,74 мм за 20 минут);
    • в Выборгском районе — 10,62 мм (9,10 мм за 20 минут).

    В компании напомнили, что система водоотведения работает в штатном режиме, но при таком обилии осадков канализация не может единовременно принять весь объём стоков и на улицах могут появляться скопления воды. После дождя вся дождевая вода должна полностью уйти в систему водоотведения. В определенных местах могут происходить выходы водовоздушной смеси. На данных участках заблаговременно были установлены ограждения.

    Из-за ливня Петербургский метрополитен был вынужден закрыть выход со станции «Площадь Восстания» к Московскому вокзалу.

    Петербуржцы делились в соцсетях фотографиями надвигающейся непогоды и летнего ливня.

    А на Савушкина к дождю добавился крупный фонтан. Но местные жители говорят, что он прорывается из-под земли каждый год.

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