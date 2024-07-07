Всё до капли: Водоканал Санкт-Петербурга посчитал, в каких районах города выпало больше всего осадков за время ливня

За время сильного ливня, принесенного в Санкт-Петербург циклоном «Делия» 7 июля, максимальное количество осадков выпало в Центральном районе города — 16,34 миллиметра с интенсивностью 15,09 мм за 20 минут. Такие данные приводит Водоканал Санкт-Петербурга.

В других районах из-за сверхрасчетных ливней тоже выпало немало осадков: