Всё до капли: Водоканал Санкт-Петербурга посчитал, в каких районах города выпало больше всего осадков за время ливня

За время сильного ливня, принесенного в Санкт-Петербург циклоном «Делия» 7 июля, максимальное количество осадков выпало в Центральном районе города — 16,34 миллиметра с интенсивностью
В других районах из-за сверхрасчетных ливней тоже выпало немало осадков:
- в Калининском районе —
16,9 мм( 14,04 ммза 20 минут);
- во Фрунзенском районе —
15,06 мм( 13,75 ммза 20 минут);
- в Красногвардейском районе —
14,46 мм( 12,84 ммза 20 минут);
- в Московском районе —
10,59 мм( 9,74 ммза 20 минут);
- в Выборгском районе —
10,62 мм( 9,10 ммза 20 минут).
В компании напомнили, что система водоотведения работает в штатном режиме, но при таком обилии осадков канализация не может единовременно принять весь объём стоков и на улицах могут появляться скопления воды. После дождя вся дождевая вода должна полностью уйти в систему водоотведения. В определенных местах могут происходить выходы водовоздушной смеси. На данных участках заблаговременно были установлены ограждения.
Из-за ливня Петербургский метрополитен был вынужден закрыть выход со станции «Площадь Восстания» к Московскому вокзалу.