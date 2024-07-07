Фонтан до небес забил на Савушкина

На Савушкина к дождю добавился крупный фонтан. Прорыв произошел около семи часов вечера, об этом рассказали читатели «Фонтанки».
читатель «Фонтанки»
«Прорывает каждый год почти. Несколько лет назад даже крышку люка выбило вверх», — поделился читатель.
В Водоканале сообщили, что из-за выпадения сверхрасчетного количества атмосферных осадков система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. В связи с чем в определенных местах могут происходить выходы водовоздушной смеси. В пресс-службе предприятия уточнили, что на данном участке заранее были установлены ограждения. Для обследования направлена бригада рабочих.
читатель «Фонтанки»
На определенных участках тоннельных коллекторов, на которых всплеск таких фонтанов происходит наиболее часто, для предотвращения ущерба имуществу горожан заранее устанавливают ограждения, подчеркнули в Водоканале.
Сегодня Петербург во власти атлантического циклона «Делия». В городе и окрестностях бушуют ливни и сильные ветры, аэропорт Пулково временно останавливал работу из-за грозовой опасности.