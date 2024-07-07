Фонтан до небес забил на Савушкина

На Савушкина к дождю добавился крупный фонтан. Прорыв произошел около семи часов вечера, об этом рассказали читатели «Фонтанки».

«Прорывает каждый год почти. Несколько лет назад даже крышку люка выбило вверх», — поделился читатель.

В Водоканале сообщили, что из-за выпадения сверхрасчетного количества атмосферных осадков система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. В связи с чем в определенных местах могут происходить выходы водовоздушной смеси. В пресс-службе предприятия уточнили, что на данном участке заранее были установлены ограждения. Для обследования направлена бригада рабочих.