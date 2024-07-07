«Буря, скоро грянет буря». Петербуржцы делятся фотографиями надвигающейся непогоды и летнего ливня

В Петербург пришел атлантический циклон «Делия». Надвигающуюся на город непогоду запечатлел фотограф «Фонтанки» — на снимках видно, как небо над Финским заливом затягивают свинцовые тучи, но видна небольшая полоска еще солнечного горизонта.
Андрей Бок, Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
Фотографиями и видео бури делятся и читатели. Ветер качает ромашковое поле, тучи движутся с огромной скоростью и за считаные доли секунды закрывают последние отблески солнца. Горожане, которых непогода застигла врасплох, спешат домой на фоне уже потемневшего неба. «За минуту до… на лицах людей был весь спектр эмоций: улыбки, страх в глазах и желание добежать до ближайшего козырька, но успели не все», — пишет читатель Валерий.
«Водопады по-питерски», — комментирует он уже хлынувший ливень. Однако сильный дождь не помешал юному петербуржцу прокатиться на качелях во дворе. «Счастье интроверта — когда на детской площадке только ты один», — комментирует читатель Владимир, запечатлевший момент.
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
читатель «Фонтанки»
читатели «Фонтанки»
Ранее синоптики предупреждали горожан, что в Петербурге и Ленобласти ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер более