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    «Буря, скоро грянет буря». Петербуржцы делятся фотографиями надвигающейся непогоды и летнего ливня

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    В Петербург пришел атлантический циклон «Делия». Надвигающуюся на город непогоду запечатлел фотограф «Фонтанки» — на снимках видно, как небо над Финским заливом затягивают свинцовые тучи, но видна небольшая полоска еще солнечного горизонта.

    Андрей Бок, Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Фотографиями и видео бури делятся и читатели. Ветер качает ромашковое поле, тучи движутся с огромной скоростью и за считаные доли секунды закрывают последние отблески солнца. Горожане, которых непогода застигла врасплох, спешат домой на фоне уже потемневшего неба. «За минуту до… на лицах людей был весь спектр эмоций: улыбки, страх в глазах и желание добежать до ближайшего козырька, но успели не все», — пишет читатель Валерий.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Водопады по-питерски», — комментирует он уже хлынувший ливень. Однако сильный дождь не помешал юному петербуржцу прокатиться на качелях во дворе. «Счастье интроверта — когда на детской площадке только ты один», — комментирует читатель Владимир, запечатлевший момент.

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    читатель «Фонтанки»

    читатели «Фонтанки»

    Ранее синоптики предупреждали горожан, что в Петербурге и Ленобласти ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер более 20 м/с. По сообщениям читателей, в некоторых районах сильный ветер и дождь уже начали свое буйство.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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