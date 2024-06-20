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    В Петербурге объявили муниципальные выборы

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    В городе назначены выборы в 110 муниципалитетах. Об этом на заседании избирательной комиссии города 20 июня объявил председатель Максим Мейксин.

    По его данным, выборы назначили в 105 муниципалитетах. Ещё пять муниципалитетов не смогли сделать это на заседаниях, поэтому за них выборы объявили в территориальных избирательных комиссиях. «На данный момент у нас все 110 кампаний являются назначенными», — отметил Мейксин.

    В прошлые выборные кампании муниципалитеты не всегда назначали выборы публично. Кандидатам приходилось искать в библиотеках газеты с объявлением об этом, чтобы узнать, когда и куда подавать документы для участия в выборах. После ликвидации избирательных комиссий муниципалитетов эта практика прекратилась. На заседании горизбиркома отметили, что такое назначение выборов — их заслуга.

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