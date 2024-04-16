Правительство Московской области предложило селить мигрантов на стройках, где они работают. Семьи придется оставить на родине

Правительство Московской области выступило с инициативой расселения мигрантов на территории строек, где они работают. Это следует из ответа вице-губернатора Московской области Романа Каратаева на запрос депутата Госдумы Михаила Матвеева.



Согласно документу, который Михаил Матвеев опубликовал в своем telegram-канале, такая мера предложена «в целях устранения социального напряжения и предотвращения возникновения бытовых конфликтов между мигрантами и местным населением».

Планируется, что работа будет организована вахтовым методом и мигранты во время участия в ней будут жить на территории стройки. В официальной бумаге уточняется, что размещение с семьями не предусматривается.