Правительство Московской области предложило селить мигрантов на стройках, где они работают. Семьи придется оставить на родине

Правительство Московской области выступило с инициативой расселения мигрантов на территории строек, где они работают. Это следует из ответа вице-губернатора Московской области Романа Каратаева на запрос депутата Госдумы Михаила Матвеева.
Согласно документу, который Михаил Матвеев опубликовал в своем telegram-канале, такая мера предложена «в целях устранения социального напряжения и предотвращения возникновения бытовых конфликтов между мигрантами и местным населением».
Планируется, что работа будет организована вахтовым методом и мигранты во время участия в ней будут жить на территории стройки. В официальной бумаге уточняется, что размещение с семьями не предусматривается.
«Кроме того, по истечении срока пребывания иностранный гражданин обязан покинуть территорию Российской Федерации», — отмечается в ответе от правительства Московской области.
Ранее был подготовлен законопроект, согласно которому иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты или лица без гражданства, смогут приобрести российские сим-карты только при наличии регистрации на портале «Госуслуг» с использованием биометрии и лично в салоне связи.