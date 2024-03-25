Стали известны имена новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Следствие просит суд арестовать еще троих фигурантов делу о теракте в «Крокус сити холле».



Как стало известно «Фонтанке» в понедельник, 25 марта, заключить под стражу просят уроженца Душанбе Исломова Диловара Исроиловича, 1999 года рождения, уроженца Душанбе Исломова Аминчона Исроиловича, 1991 года рождения, и Исломова Исроила Ибрагимовича, 1961 года рождения.

По версии следствия, Диловар Исломов и Аминчон Исломов не позднее января 2024 года и марта 2024 года соответственно были вовлечены в состав организованной группы с целью совершения теракта Фариддуни Шамсутдином. Его арестовали по обвинению в совершении теракта.