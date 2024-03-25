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    Теракт в «Крокус Холле»

    Стали известны имена новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

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    Следствие просит суд арестовать еще троих фигурантов делу о теракте в «Крокус сити холле».

    Как стало известно «Фонтанке» в понедельник, 25 марта, заключить под стражу просят уроженца Душанбе Исломова Диловара Исроиловича, 1999 года рождения, уроженца Душанбе Исломова Аминчона Исроиловича, 1991 года рождения, и Исломова Исроила Ибрагимовича, 1961 года рождения.

    По версии следствия, Диловар Исломов и Аминчон Исломов не позднее января 2024 года и марта 2024 года соответственно были вовлечены в состав организованной группы с целью совершения теракта Фариддуни Шамсутдином. Его арестовали по обвинению в совершении теракта.

    Следователи считают, Диловар Исломов передал свой автомобиль «для совершения планируемого террористического акта», Аминчон Исломов предоставлял Фариддуни деньги для выезда в Турцию, где тот занимался подготовкой теракта и встречей с организаторами преступной группы.


    Накануне Басманный суд арестовал Мирзоева Далерджона, Рачабализода Саидакрами Муродали, а также Файзова Мухаммадсобира и Фариддуни Шамсутдина. Их обвиняют в совершении теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье. Они, по версии следствия, в составе вооруженной организованной группы участвовали в стрельбе в граждан РФ, которые присутствовали в помещениях здания «Крокус сити холла». После чего обвиняемые подожгли здание «Крокус сити холла».

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Сообщалось более чем о 130 погибших при теракте в «Крокус сити холле».

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