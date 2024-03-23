Владелец «Крокуса» рассказал, что случилось с охраной во время теракта

Владелец концертного зала «Крокус Сити Холл» Араз Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт. Об этом 23 марта сообщает РБК.
На место он прибыл вместе с сыном Эмином и директором филиала Романом Грачевым.
Террористы зашли в зал через окно соседнего выставочного центра, с автоматами наперевес, говорит Агаларов. «Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются «контроллеры», — сообщил предприниматель.
Бизнесмен назвал произошедшее необъяснимым с точки зрения «общечеловеческих ценностей».
Эмин Агаларов высказался о теракте в своих соцсетях. «Он поблагодарил охранников и сотрудников «Крокуса» за то, что помогали людям в тяжелую минуту. «Среди них – режиссер Алексей Высоцкий, администратор Соня Мейер, руководитель отдела спецпроектов Сергей Максименков, сотрудники охраны соседних объектов Александр Поздняков и Александр Антипов, охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков и многие-многие другие. Подвиг этих людей неоценим и никогда не будет забыт», – пишет Агаларов.
Действия Софьи Мейер отметил и актер Сергей Светлаков, которому посчастливилось выбраться живым из захваченного террористами концертного зала.