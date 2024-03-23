«Все в коридоре попрощались с жизнью». Светлаков рассказал, как выбирался из захваченного террористами «Крокуса»

По словам актера, боевики зашли в зал со стороны амфитеатра. Как раз над тем местом, где находилась ложа Светлакова. Террористы стреляли по сторонам без перерыва. Услышав выстрелы, многие побежали к сцене, а Светлаков и другие зрители из ложи выскочили в узкий коридор, где образовалась группа в 20-30 человек.

Актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, как выбирался из захваченного террористами «Крокус Сити Холл». Его слова передает Ксения Собчак в телеграмм-канале вечером 23 марта.

На счастье, на этаже оказалась девушка-менеджер. Она нашла ключи и закрыла выходы из всех лож. Дальше в дело пошли стулья и диваны – ими забаррикадировали вход.



«Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», - делится Светлаков.

