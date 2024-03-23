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    Теракт в «Крокус Холле»

    «Все в коридоре попрощались с жизнью». Светлаков рассказал, как выбирался из захваченного террористами «Крокуса»

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    Актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, как выбирался из захваченного террористами «Крокус Сити Холл». Его слова передает Ксения Собчак в телеграмм-канале вечером 23 марта.

    По словам актера, боевики зашли в зал со стороны амфитеатра. Как раз над тем местом, где находилась ложа Светлакова. Террористы стреляли по сторонам без перерыва. Услышав выстрелы, многие побежали к сцене, а Светлаков и другие зрители из ложи выскочили в узкий коридор, где образовалась группа в 20-30 человек.

    На счастье, на этаже оказалась девушка-менеджер. Она нашла ключи и закрыла выходы из всех лож. Дальше в дело пошли стулья и диваны – ими забаррикадировали вход.

    «Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью, потому что мы не знали, сколько террористов и какой у них план. Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход», - делится Светлаков.

    Примерно через 20 минут от начала стрельбы повалил едкий дым. И опять же первой сориентировалась менеджер. Она предложила открыть несколько дверей и группой по лестнице выбежать через фойе. Люди согласились и стали тихо продвигаться к выходу, женщины сняли каблуки. Выход из коридора привел группу в уже окутанное дымом фойе, где оказался другой сотрудник «Крокуса» и махал, чтобы люди не бежали через центр.

    Вскоре группа оказалась на улице.

    «Так, без одежды, мы бежали ещё несколько километров, туда, где ждала меня опоздавшая, по счастью, жена на машине. Я сегодня нашел имя той девушки, которая не растерялась и реально всем помогла — София Мейер. Спасибо ей! Она герой, – поведал актер. – Соболезнования всем пострадавшим. Это был ад».

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По последним данным, которые публиковала глава RT Маргарита Симоньян, погибли 143 человека. Следственный комитет располагает данными о 133 погибших. Число жертв, вероятно, будет расти по мере разбора завалов. Еще больше сотни человек пострадали. Задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ.

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