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    ТЕМА ДНЯ

    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    «Девушку рядом со мной убили». Пострадавшая при теракте в «Крокусе» — о том, как ей удалось выжить

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    Пострадавшая при теракте в «Крокус Сити холле» 22 марта рассказала журналистам, как ей удалось спастись. Девушка притворилась мертвой. Видео с подробностями публикует телеканал RT.

    По словам пострадавшей, кто-то из нападавших начал стрелять по группе людей, и девушка успела сориентироваться.

    «Я упала на пол и сделала вид, что [умерла]. А девушку рядом со мной убили. <...> Я лежала под дверью, дышала воздухом. Через какое-то время выползла, осмотрелась, везде был дым. Поползла к выходу, поняла, что уже никого нет», — рассказывает пострадавшая.

    Сейчас девушка находится в больнице. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

    По последним данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, после теракта госпитализировали 115 человек, 60 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.

    Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать людей. После этого начался пожар. В результате, по предварительным данным от ЦОС ФСБ, погибли 40 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

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    Крокус Сити ХоллТеракт
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