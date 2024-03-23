«Девушку рядом со мной убили». Пострадавшая при теракте в «Крокусе» — о том, как ей удалось выжить

Пострадавшая при теракте в «Крокус Сити холле» 22 марта рассказала журналистам, как ей удалось спастись. Девушка притворилась мертвой. Видео с подробностями публикует телеканал RT.
По словам пострадавшей, кто-то из нападавших начал стрелять по группе людей, и девушка успела сориентироваться.
«Я упала на пол и сделала вид, что [умерла]. А девушку рядом со мной убили. <...> Я лежала под дверью, дышала воздухом. Через какое-то время выползла, осмотрелась, везде был дым. Поползла к выходу, поняла, что уже никого нет», — рассказывает пострадавшая.
Сейчас девушка находится в больнице. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
По последним данным министра здравоохранения Михаила Мурашко, после теракта госпитализировали 115 человек, 60 из них находятся в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок.