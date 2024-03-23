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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    60 человек из «Крокус Сити Холла» находятся в тяжелом состоянии

    789
    2 комментария

    Из «Крокус Сити Холла», где в пятницу вечером произошел теракт, госпитализированы 115 человек. 60 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом 23 марта сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

    Также сообщается, что в тяжелом состоянии находится один ребенок. Всего в результате теракта, по данным Минздрава, ранения и травмы получили семеро детей. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в медицинских учреждениях прооперировали почти всех пострадавших. По официальным данным ЦОС ФСБ, погибли 40 человек.

    Вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в Красногорске неизвестные мужчины в камуфляже ворвались в здание и начали расстреливать людей. В результате, по предварительным данным от ЦОС ФСБ, погибли 40 человек, более сотни получили ранения. По всей стране и в Петербурге в том числе отменяются массовые и развлекательные мероприятия, а в Петербурге ТЦ и бары в пятницу закрылись раньше времени.

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    Комментарии 2

    Гость23 Мар 2024 в 01:56
    где несменяемый?
    +1−1
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