60 человек из «Крокус Сити Холла» находятся в тяжелом состоянии

Из «Крокус Сити Холла», где в пятницу вечером произошел теракт, госпитализированы 115 человек. 60 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом 23 марта сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.



Также сообщается, что в тяжелом состоянии находится один ребенок. Всего в результате теракта, по данным Минздрава, ранения и травмы получили семеро детей. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в медицинских учреждениях прооперировали почти всех пострадавших. По официальным данным ЦОС ФСБ, погибли 40 человек.

