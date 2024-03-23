Пожар в «Крокус Сити холле» локализован. На здание сбросили 160 тонн воды

Пожарным удалось остановить распространение огня в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Об этом сообщили в МЧС России 23 марта.
МЧС России
По данным ведомства, пожар локализовали незадолго до часа ночи. Тушить здание продолжают. Сообщалось, что огонь охватил порядка 13 тысяч квадратных метров. В тушении задействовали более 320 человек, свыше 130 единиц техники. Три вертолёта сбросили порядка 160 тонн воды.
В МЧС по Московской области рассказали, что с крыши людей спасали с помощью подъёмных механизмов, около ста человек вывели из подвала.
Масштабному пожару предшествовало нападение вооружённых людей. Они ворвались «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По официальным данным, погибли 40 человек, 145 получили ранения.