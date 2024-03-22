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    Теракт в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    Теракт в «Крокус холле». Что известно к этому часу

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    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall несколько неизвестных с автоматами устроили стрельбу во время концерта группы «Пикник». По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, были ранены более 100. Из самой рок-группы никто не пострадал.

    На момент трагедии в здании находилось больше 4000 человек, все билеты на концерт были распроданы.

    На место происшествия прибыли 50 бригад медиков, ОМОН, СОБР, СК и ФСБ. К зданию стараются не подпускать посторонних, в том числе журналистов.

    Вскоре после атаки в здании начался пожар повышенного ранга сложности, который привел к обрушению кровли. К его тушению были привлечены вертолеты. Пожарные на месте долгое время не могли приступить к тушению из-за рисков для своей жизни.

    Следственный комитет квалифицировал происходящее как теракт, возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ.

    В связи с происшествием были в введены особые меры безопасности на объектах инфраструктуры в Москве. В первую очередь это затронуло аэропорты и вокзалы. Пассажиров просят прибывать туда заранее: досмотр может занять больше времени, чем обычно.

    Власти регионов России начали отменять массовые мероприятия в ближайшие выходные. Одним из первых о таком решении объявил мэр Москвы Сергей Собянин. В столице будут закрыты в том числе театры и музеи.

    В Петербурге в связи с событиями в Crocus City Hall усилены меры безопасности: людей эвакуировали из торговых центров, попросили покинуть бары и рестораны.

    Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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