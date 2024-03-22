Регионы России один за другим отменяют массовые мероприятия после нападения на «Крокус Сити холл»

Регионы России отменяют массовые и развлекательные мероприятия после нападения на концертный зал «Крокус Сити холл» в Подмосковье 22 марта.
Вечером 22 марта в ЦОС ФСБ подтвердили, что в «Крокус Сити холле» произошли стрельба и пожар. Также силовики сообщили об убитых и раненых, без точных цифр. В ведомстве отметили, что все необходимые меры принимаются. Тем временем «Крокус Сити холл» продолжает гореть. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия, которые были запланированы в столице, отменены.
В связи с произошедшим в Московской области терактом принято решение об отмене в Крыму всех развлекательных, спортивных, культурно-массовых мероприятий на два дня, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
В связи с трагедией в Подмосковье принял решение об отмене в регионе в предстоящие выходные всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий губернатор Курской области Роман Старовойт. Об аналогичных мерах ожидаемо заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Отмену развлекательных мероприятий до особого распоряжения анонсировал и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Об аналогичных мерах заявили в Вологодской области.