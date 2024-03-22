Регионы России один за другим отменяют массовые мероприятия после нападения на «Крокус Сити холл»

Регионы России отменяют массовые и развлекательные мероприятия после нападения на концертный зал «Крокус Сити холл» в Подмосковье 22 марта.



Вечером 22 марта в ЦОС ФСБ подтвердили, что в «Крокус Сити холле» произошли стрельба и пожар. Также силовики сообщили об убитых и раненых, без точных цифр. В ведомстве отметили, что все необходимые меры принимаются. Тем временем «Крокус Сити холл» продолжает гореть. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия, которые были запланированы в столице, отменены.

