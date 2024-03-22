В аэропортах Москвы и на железной дороге усилили меры безопасности после стрельбы в «Крокусе»

В столичных аэропортах усилили меры безопасности после стрельбы в «Крокусе». Об этом сообщает представитель Росавиации в своем телеграм-канале 22 марта.



Пассажиров просят прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский заранее. Меры безопасности также усилили на железной дороге, сообщает РЖД.

«РЖД в связи с терактом в Московской области усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности», — уточнили в компании.

