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    Стрельба в Crocus City Hall

    Теракт в «Крокус Холле»

    В аэропортах Москвы и на железной дороге усилили меры безопасности после стрельбы в «Крокусе»

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    В столичных аэропортах усилили меры безопасности после стрельбы в «Крокусе». Об этом сообщает представитель Росавиации в своем телеграм-канале 22 марта.

    Пассажиров просят прибывать в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский заранее. Меры безопасности также усилили на железной дороге, сообщает РЖД.

    «РЖД в связи с терактом в Московской области усилили меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности», — уточнили в компании.

    О том, что происходит на месте происшествия в концертном зале «Крокус Сити холл», читайте в онлайн-трансляции.

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