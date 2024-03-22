«49 ударов возмездия». Минобороны РФ рассказало о массированном ударе по целям на Украине

ВС РФ в пятницу, 22 марта, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и БПЛА по целям на Украине. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Удары были нанесены по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. «Все цели массированного удара достигнуты», — говорится в сообщении военного ведомства.
Также в Минобороны рассказали, что с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы России и попытки прорыва противника на территорию страны были нанесены 49 ударов возмездия.
Как сказано в заявлении военного ведомства, поражены центры принятия решений ВСУ, объекты военной инфраструктуры, пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников.
Утром в пятницу стало известно, что ракетные удары вывели из строя ряд объектов энергетической инфраструктуры Украины. На ДнепроГЭС начался пожар, но плотина цела.
За неделю Белгородскую область обстреливали более тысячи раз. Погибли 11 человек, более 80 пострадали. Власти приняли решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей. Из региона в Петербург приедут 800 детей в сопровождении педагогов. В регионе дети с приграничных территорий досрочно ушли на каникулы.
Ранее Минобороны сообщало о попытке ВСУ прорваться 14 марта в Россию в районе Козинки в Белгородской области. ВС РФ полностью зачистили населенный пункт от украинских ДРГ.