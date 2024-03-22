«49 ударов возмездия». Минобороны РФ рассказало о массированном ударе по целям на Украине

ВС РФ в пятницу, 22 марта, нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и БПЛА по целям на Украине. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Удары были нанесены по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации ВСУ и иностранных наемников. «Все цели массированного удара достигнуты», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также в Минобороны рассказали, что с 16 по 22 марта в ответ на обстрелы России и попытки прорыва противника на территорию страны были нанесены 49 ударов возмездия.

