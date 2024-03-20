Минобороны РФ: Российские войска зачистили белгородскую Козинку от украинских ДРГ

Вооруженные силы РФ полностью зачистили населённый пункт Козинка в Белгородской области от украинских ДРГ. Об этом 20 марта сообщают государственные РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка», — сообщили в военном ведомстве.



Отмечается, что на данный момент военные продолжают предпринимать действия, чтобы не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины на приграничную территорию РФ.