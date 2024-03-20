Минобороны РФ: Российские войска зачистили белгородскую Козинку от украинских ДРГ

Вооруженные силы РФ полностью зачистили населённый пункт Козинка в Белгородской области от украинских ДРГ. Об этом 20 марта сообщают государственные РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
«Российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка», — сообщили в военном ведомстве.
Отмечается, что на данный момент военные продолжают предпринимать действия, чтобы не допустить проникновения диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины на приграничную территорию РФ.
Ранее Минобороны сообщало о попытке ВСУ прорваться в Россию в районе Козинки 14 марта. По данным военного ведомства, украинская диверсионная группа на двух вертолетах Ми-8 высадила десант из 30 человек в километре от российской границы. Группы выдвинулись в Козинку, где столкнулись с российской армией. «Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на Республиканской улице, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены», — говорили тогда в ведомстве.