На ДнепроГЭС пожар, в Харькове нет света после обстрелов

О поражении объектов пишет РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Украины. По оценкам министра, это самая масштабная атака на энергосистему за последнее время.

Ракетные удары вывели из строя ряд объектов энергетической инфраструктуры Украины утром 22 марта . На ДнепроГЭС начался пожар, но плотина цела.

В части регионов страны перебои со светом. Мэр Харькова сообщил, что город практически в полном блэкауте, из-за этого перебои и с водоснабжением. Также сообщается о задержке поездов по ряду направлений.

Из-за ударов отключена одна из двух питающих ЗАЭС линий энергоснабжения.

«Укргидроэнерго» также подтвердила удар по ДнепроГЭС. Ситуацию на дамбе назвали контролируемой. Она горит, но угрозы прорыва нет, утверждается в сообщении. По предварительным данным, повреждены машинные залы.

Также удары по энергетической инфраструктуре зафиксированы в Кривом Роге, Львове, Днепропетровске. Власти Винницкой области сообщили о прилёте по объекту критической инфраструктуры. Сообщается о перебоях в работе Интернета во многиз областях страны.

Военкор Борис Рожин сообщает, что в Харькове повреждены ТЭС-3, завод "Электротяжмаш" и Змиевская ТЭС. На Западной Украине, помимо Бурштынской ТЭС, поражена Ладыжинская ТЭС (Винницкая область).