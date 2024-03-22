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    На ДнепроГЭС пожар, в Харькове нет света после обстрелов

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    Ракетные удары вывели из строя ряд объектов энергетической инфраструктуры Украины утром 22 марта. На ДнепроГЭС начался пожар, но плотина цела.

    О поражении объектов пишет РИА Новости со ссылкой на Минэнерго Украины. По оценкам министра, это самая масштабная атака на энергосистему за последнее время.

    В части регионов страны перебои со светом. Мэр Харькова сообщил, что город практически в полном блэкауте, из-за этого перебои и с водоснабжением. Также сообщается о задержке поездов по ряду направлений.

    Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезном повреждении оборудования компании.

    «Укргидроэнерго» также подтвердила удар по ДнепроГЭС. Ситуацию на дамбе назвали контролируемой. Она горит, но угрозы прорыва нет, утверждается в сообщении. По предварительным данным, повреждены машинные залы.

    Из-за ударов отключена одна из двух питающих ЗАЭС линий энергоснабжения.

    Также удары по энергетической инфраструктуре зафиксированы в Кривом Роге, Львове, Днепропетровске. Власти Винницкой области сообщили о прилёте по объекту критической инфраструктуры. Сообщается о перебоях в работе Интернета во многиз областях страны.

    Военкор Борис Рожин сообщает, что в Харькове повреждены ТЭС-3, завод "Электротяжмаш" и Змиевская ТЭС. На Западной Украине, помимо Бурштынской ТЭС, поражена Ладыжинская ТЭС (Винницкая область).

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