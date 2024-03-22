Петербург готовится принять 800 школьников и педагогов из Белгородской области

С новой четверти школьники из регулярно обстреливаемой Белгородской области приступят к занятиям в Петербурге. Группа из 800 детей в сопровождении педагогов прибудет в город уже начиная со следующей недели, сообщил 22 марта в своем telegram-канале губернатор Александр Беглов.

«Ждём вас, дорогие», — написал губернатор.

Подготовка к приему ребят ведется тщательно: специальные места для размещения и обучения были подготовлены за последние три дня совместными усилиями петербургских и белгородских чиновников. Главная цель — обеспечить условия для бесперебойного образовательного процесса школьников, отметил Беглов.