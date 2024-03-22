    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 1

    2 м/с, ю-з

    757мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.95eur100.37

    Боевые действия

    Петербург готовится принять 800 школьников и педагогов из Белгородской области

    847
    13 комментариев

    С новой четверти школьники из регулярно обстреливаемой Белгородской области приступят к занятиям в Петербурге. Группа из 800 детей в сопровождении педагогов прибудет в город уже начиная со следующей недели, сообщил 22 марта в своем telegram-канале губернатор Александр Беглов.

    «Ждём вас, дорогие», — написал губернатор.

    Подготовка к приему ребят ведется тщательно: специальные места для размещения и обучения были подготовлены за последние три дня совместными усилиями петербургских и белгородских чиновников. Главная цель — обеспечить условия для бесперебойного образовательного процесса школьников, отметил Беглов.

    20 марта губернатор Владислав Гладков заявил, что школьники в приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском круге по решению оперштаба уйдут на каникулы досрочно. Известно, что часть учеников продолжит обучение в других регионах — Калужской, Ярославской, Пензенской областях и в Крыму.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Белгородская областьОбстрелыШкола

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close