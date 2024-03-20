Школьников из приграничных районов Белгородской области досрочно отправят на каникулы

Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно. Приостановят работу кружки и секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования. В колледжах и вузах будет введено дистанционное обучение без присутствия преподавателей в зданиях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 20 марта на своей странице во «ВКонтакте».



«Приняли решение, что до конца этой недели — среда, четверг, пятница — начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — написал Гладков.

