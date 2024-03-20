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    Школьников из приграничных районов Белгородской области досрочно отправят на каникулы

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    9 комментариев

    Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно. Приостановят работу кружки и секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования. В колледжах и вузах будет введено дистанционное обучение без присутствия преподавателей в зданиях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков 20 марта на своей странице во «ВКонтакте».

    «Приняли решение, что до конца этой недели — среда, четверг, пятница — начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — написал Гладков.

    Кроме того, жителям Белгородского района отменили проверку счетчиков ЖКХ до 1 мая.

    «Уважаемые жители тех приграничных районов, сел, населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам, вы можете не переживать о том, что нарушите какие-то требования и будете подвергаться каким-либо штрафам», — отметил Гладков.

    За неделю Белгородскую область обстреливали более тысячи раз. Погибли 11 человек, более 80 пострадали. В Белгородском зоопарке погибла ручная самка кенгуру по имени Гранди, которая переехала туда из Петербурга. Власти приняли решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей.

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    Белгородская областьОбстрел Белгородской области
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    Комментарии 9

    Гость20 Мар 2024 в 09:55
    Какие каникулы? Эвакуировать пора людей, животных
    +0−1
    Гость20 Мар 2024 в 09:53
    Ну дык ОСО идёт... Всё закономерно...
    +0−1
    26592706620 Мар 2024 в 09:29
    Создание санитарной зоны идёт полным ходом.....
    +1−1
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