Школьников из приграничных районов Белгородской области досрочно отправят на каникулы

Каникулы для школьников из приграничных районов Белгородской области начнутся досрочно. Приостановят работу кружки и секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования. В колледжах и вузах будет введено дистанционное обучение без присутствия преподавателей в зданиях. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
«Приняли решение, что до конца этой недели — среда, четверг, пятница — начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ», — написал Гладков.
Кроме того, жителям Белгородского района отменили проверку счетчиков ЖКХ до 1 мая.
«Уважаемые жители тех приграничных районов, сел, населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам, вы можете не переживать о том, что нарушите какие-то требования и будете подвергаться каким-либо штрафам», — отметил Гладков.
За неделю Белгородскую область обстреливали более тысячи раз. Погибли 11 человек, более 80 пострадали. В Белгородском зоопарке погибла ручная самка кенгуру по имени Гранди, которая переехала туда из Петербурга. Власти приняли решение вывезти в другие регионы России около 9 тысяч детей.