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    В Белгороде при обстреле зоопарка погибла кенгуру из Петербурга

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    12 комментариев

    В Белгородском зоопарке тоже потери после обстрелов с территории Украины. 19 марта администрация сообщила посетителям о гибели всеобщей любимицы — ручной самки кенгуру по имени Гранди. В Белгород она переехала из Петербурга.

    «При обстреле погибла Гранди, наша ручная кенгуру Беннетта. От кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру. К сожалению, Гранди в это время была на улице», — сказано в сообщении в телеграм-канале зверинца.

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    Зоологи пишут, что Гранди была особенной. Она поселилась в Белгороде осенью 2019 года. Была дружелюбной, общительной и бесстрашной.

    В 2022-м она впервые принесла потомство. И как раз этой весной в зоопарке снова ждали прибавления в семействе кенгуру.

    Белгородский зоопарк

    Напомним, утром 19 марта Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими ПВО еще девяти реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» над Белгородской областью.

    В поселке Разумное после утреннего обстрела пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 14-летнему подростку оторвало кисть руки, у 15-летнего — множественные осколочные ранения.

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    БелгородОбстрелКенгуру
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    Комментарии 12

    вшоке19 Мар 2024 в 17:33
    когда же это всё закончится? 🥺🥺🥺
    +1−0
    Гость19 Мар 2024 в 17:25
    Почему не эвакуированы ни люди(особенно дети), да и животные ( можно же временно раскидать по др. зоопаркам) ? Где коридор недосягаемости? Так больно за всех.
    А тут ещё мама и не родившееся потомство...
    +0−0
    antiLOOP19 Мар 2024 в 17:24
    сколько русских уже погибло с обеих сторон?
    +1−0
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