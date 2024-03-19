В Белгороде при обстреле зоопарка погибла кенгуру из Петербурга

В Белгородском зоопарке тоже потери после обстрелов с территории Украины. 19 марта администрация сообщила посетителям о гибели всеобщей любимицы — ручной самки кенгуру по имени Гранди. В Белгород она переехала из Петербурга.

«При обстреле погибла Гранди, наша ручная кенгуру Беннетта. От кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру. К сожалению, Гранди в это время была на улице», — сказано в сообщении в телеграм-канале зверинца.