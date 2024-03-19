В Белгороде при обстреле зоопарка погибла кенгуру из Петербурга

В Белгородском зоопарке тоже потери после обстрелов с территории Украины. 19 марта администрация сообщила посетителям о гибели всеобщей любимицы — ручной самки кенгуру по имени Гранди. В Белгород она переехала из Петербурга.
«При обстреле погибла Гранди, наша ручная кенгуру Беннетта. От кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру. К сожалению, Гранди в это время была на улице», — сказано в сообщении в телеграм-канале зверинца.
Зоологи пишут, что Гранди была особенной. Она поселилась в Белгороде осенью 2019 года. Была дружелюбной, общительной и бесстрашной.
В 2022-м она впервые принесла потомство. И как раз этой весной в зоопарке снова ждали прибавления в семействе кенгуру.
Белгородский зоопарк
Напомним, утром 19 марта Минобороны РФ сообщило об уничтожении российскими ПВО еще девяти реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир» над Белгородской областью.
В поселке Разумное после утреннего обстрела пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. 14-летнему подростку оторвало кисть руки, у 15-летнего — множественные осколочные ранения.