Умер поэт Лев Рубинштейн

Поэт Лев Рубинштейн ушел из жизни. Об этом 14 января написали «Ведомости», РИА Новости, MSK1.RU со ссылкой на его дочь.



«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — сообщила она в соцсетях.



19 февраля поэту должно было исполниться 77 лет .



9 января Лев Рубинштейн попал в ДТП: его сбила машина на улице Образцова в Москве (видео ДТП смотрите на «Фонтанке»). Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в НИИ Склифосовского, он находился в реанимации. По предварительным данным, за собственником автомобиля числится 19 нарушений ПДД за год.