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    Умер поэт Лев Рубинштейн

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    Поэт Лев Рубинштейн ушел из жизни. Об этом 14 января написали «Ведомости», РИА Новости, MSK1.RU со ссылкой на его дочь.

    «Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», — сообщила она в соцсетях.

    19 февраля поэту должно было исполниться 77 лет.

    9 января Лев Рубинштейн попал в ДТП: его сбила машина на улице Образцова в Москве (видео ДТП смотрите на «Фонтанке»). Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в НИИ Склифосовского, он находился в реанимации. По предварительным данным, за собственником автомобиля числится 19 нарушений ПДД за год.

    Лев Рубинштейн — поэт, библиограф и эссеист, обозреватель, общественный деятель, журналист, автор особого поэтического жанра (стихи на карточках). Он родился в Москве в 1947 году, в 70-е годы основал направление «московский концептуализм» вместе с художниками Ильей Кабаковым, Андреем Монастырским, поэтами Дмитрием Приговым, Всеволодом Некрасовым. Летом 2022 года Рубинштейн проводил поэтический вечер в Петербурге.

    Фото: Natalia Senatorova / CC BY-SA 4.0

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