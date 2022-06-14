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    Поэт Лев Рубинштейн зовет петербуржцев «коллективно столкнуться со словом»

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    В культурном центре Beriozka (Лермонтовский пр., 43/1) в субботу, 18 июня, состоится поэтический вечер одного из самых известных московских концептуалистов — Льва Рубинштейна.

    Фото: ru.wikipedia.org/
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    Организаторы называют этот вечер «коллективным столкновением со словом» и напоминают, что сам Рубинштейн призывал «часто видеться, обниматься, поглаживать друг друга по спине, петь тихим голосом колыбельные друг другу, любовно заглядывать друг другу в глаза, смешить и смеяться шуткам друг друга». Особенно это актуально для времени, которое можно назвать временем перемен.

    Встреча начнется в 19:00.

    16+

    Елена Васильева

    Фото: ru.wikipedia.org/

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