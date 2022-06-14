Поэт Лев Рубинштейн зовет петербуржцев «коллективно столкнуться со словом»

В культурном центре Beriozka (Лермонтовский пр., 43/1) в субботу, 18 июня, состоится поэтический вечер одного из самых известных московских концептуалистов — Льва Рубинштейна.
Организаторы называют этот вечер «коллективным столкновением со словом» и напоминают, что сам Рубинштейн призывал «часто видеться, обниматься, поглаживать друг друга по спине, петь тихим голосом колыбельные друг другу, любовно заглядывать друг другу в глаза, смешить и смеяться шуткам друг друга». Особенно это актуально для времени, которое можно назвать временем перемен.
Встреча начнется в 19:00.
16+
Елена Васильева