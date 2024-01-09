Поэт Лев Рубинштейн получил тяжёлые травмы в ДТП

76-летний поэт и публицист Лев Рубинштейн пострадал в ДТП в Москве. Сейчас он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и переломы. Об этом сообщили в соцсетях фотограф и дизайнер Илья Гинзбург (со ссылкой на правозащитника Александра Черкасова) и Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского.

«Льва Рубинштейна сбила машина. Он в Склифе в тяжелом состоянии», — цитирует 9 января РИА Новости пост Любарской.

Поэт и журналист Игорь Иртеньев рассказал, что Рубинштейну проведена операция.