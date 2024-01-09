Дептранс Москвы показал, как автомобиль сбил поэта Льва Рубинштейна

Дептранс Москвы опубликовал 9 января видео, на котором зафиксирован момент ДТП с поэтом Львом Рубинштейном. Как отметили в транспортном комплексе столицы, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушения ПДД.
Официальный канал Дептранса
Накануне машина сбила 76-летнего Рубинштейна, когда тот переходил по «зебре» улицу Образцова. Полиция проводит проверку по факту аварии, поэт же был госпитализирован в НИИ Склифосовского с тяжелыми травмами, ему уже провели операцию.