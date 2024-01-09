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    Дептранс Москвы показал, как автомобиль сбил поэта Льва Рубинштейна

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    Дептранс Москвы опубликовал 9 января видео, на котором зафиксирован момент ДТП с поэтом Львом Рубинштейном. Как отметили в транспортном комплексе столицы, за собственником автомобиля за последние 12 месяцев числится 19 эпизодов нарушения ПДД.

    Официальный канал Дептранса

    Накануне машина сбила 76-летнего Рубинштейна, когда тот переходил по «зебре» улицу Образцова. Полиция проводит проверку по факту аварии, поэт же был госпитализирован в НИИ Склифосовского с тяжелыми травмами, ему уже провели операцию.

    Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он окончил филологический факультет МГГУ имени Шолохова. В 70-е годы он основал направление «московский концептуализм» вместе с художниками Ильей Кабаковым, Андреем Монастырским, поэтами Дмитрием Приговым, Всеволодом Некрасовым. В частности, он придумал особый жанр — стихи на карточках. Летом 2022 года Рубинштейн проводил поэтический вечер в Петербурге.

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    Лев Рубинштейн
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