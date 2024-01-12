Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла сообщение о его смерти. Об этом она в пятницу, 12 января, сообщила газете «Известия».
«Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — сказала она
Источник издания в больнице, где находится поэт, подтвердил слова дочери.
Во вторник, 9 января, Рубинштейна сбил автомобиль, когда тот переходил по «зебре» улицу Образцова в Москве. Полиция проводит проверку по факту аварии, поэт же был госпитализирован в НИИ Склифосовского с тяжелыми травмами.
Лев Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он окончил филологический факультет МГГУ имени Шолохова. В 70-е годы он основал направление «московский концептуализм» вместе с художниками Ильей Кабаковым, Андреем Монастырским, поэтами Дмитрием Приговым, Всеволодом Некрасовым. В частности, он придумал особый жанр — стихи на карточках. Летом 2022 года Рубинштейн проводил поэтический вечер в Петербурге.