Дочь поэта Льва Рубинштейна опровергла сообщение о его смерти. Об этом она в пятницу, 12 января, сообщила газете «Известия».

«Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам прошу вас не верить», — сказала она



Источник издания в больнице, где находится поэт, подтвердил слова дочери.



Во вторник, 9 января, Рубинштейна сбил автомобиль, когда тот переходил по «зебре» улицу Образцова в Москве. Полиция проводит проверку по факту аварии, поэт же был госпитализирован в НИИ Склифосовского с тяжелыми травмами.

