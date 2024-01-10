    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, ю-з

    759мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.4eur98.98

    Московский суд вернул миллиардный иск к Ивлеевой заявителям

    3110
    13 комментариев

    Хамовнический районный суд Москвы вернул коллективный иск, поданный к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой после скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Истцы хотели получить 1 миллиард рублей компенсации морального вреда.

    Причиной возврата иска стал вопрос прописки. Как сообщает 10 января пресс-служба московских судов общей юрисдикции, сведения о проживании Ивлеевой на территории района Хамовники отсутствуют, зато есть данные о том, что она зарегистрирована в другом субъекте РФ. Таким образом, определением от 9 января Хамовнический районный суд Москвы вернул иск продюсеру «Бригады» Александру Иншакову, выступившему его инициатором, и тем, кто к нему присоединился.

    Громыхнувшая скандалом на всю страну «голая» вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Крайне негативную реакцию общественности вызвали откровенные наряды участников, среди которых засветились, в частности, Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан и другие российские знаменитости. После этого последовала волна извинений от участников тусовки, а за ней — волна отмен предновогодних концертов и выступлений. По разным оценкам, каждый из засветившихся артистов потерял от 15 до 50 миллионов рублей. А один из самых запомнившихся участников вечеринки — рэпер VACÍO (Николай Васильев), пришедший в одном носке на пенисе, — получил 15 суток ареста, а затем еще 10 за мелкое хулиганство.

    Ивлеевой после вечеринки заинтересовалась налоговая. О проверке деятельности блогера ФНС в декабре заявляла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву как организатора вечеринки по одной из «митинговых» статей на 100 тысяч рублей.

    Проблемы образовались и у клуба «Мутабор», где проходила вечеринка. Сначала он попал в поле зрения правоохранительных органов. В конце декабря Роспотребнадзор составил на заведение протокол. Сообщалось, что причиной стало отравление посетителя пивом. Сегодня, 10 января, московский суд приостановил работу клуба на 90 суток.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МоскваГолая вечеринка ИвлеевойАнастасия Ивлеева
    ЛАЙК4
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    Гость10 Янв 2024 в 19:15
    Лимард мимо пролетел
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close