Московский суд вернул миллиардный иск к Ивлеевой заявителям

Хамовнический районный суд Москвы вернул коллективный иск, поданный к блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой после скандальной «голой» вечеринки в клубе «Мутабор». Истцы хотели получить 1 миллиард рублей компенсации морального вреда.

Причиной возврата иска стал вопрос прописки. Как сообщает 10 января пресс-служба московских судов общей юрисдикции, сведения о проживании Ивлеевой на территории района Хамовники отсутствуют, зато есть данные о том, что она зарегистрирована в другом субъекте РФ. Таким образом, определением от 9 января Хамовнический районный суд Москвы вернул иск продюсеру «Бригады» Александру Иншакову, выступившему его инициатором, и тем, кто к нему присоединился.

Громыхнувшая скандалом на всю страну «голая» вечеринка Ивлеевой прошла 20 декабря. Крайне негативную реакцию общественности вызвали откровенные наряды участников, среди которых засветились, в частности, Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан и другие российские знаменитости. После этого последовала волна извинений от участников тусовки, а за ней — волна отмен предновогодних концертов и выступлений. По разным оценкам, каждый из засветившихся артистов потерял от 15 до 50 миллионов рублей. А один из самых запомнившихся участников вечеринки — рэпер VACÍO (Николай Васильев), пришедший в одном носке на пенисе, — получил 15 суток ареста, а затем еще 10 за мелкое хулиганство.

Ивлеевой после вечеринки заинтересовалась налоговая. О проверке деятельности блогера ФНС в декабре заявляла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. 29 декабря суд оштрафовал Ивлееву как организатора вечеринки по одной из «митинговых» статей на 100 тысяч рублей.