Самый голый участник вечеринки Ивлеевой арестован повторно: Лефортовский суд дал рэперу VACÍO еще десять суток

Провокационная вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в стиле almost naked прошла в ночном клубе «Мутабор» в Москве в ночь на 21 декабря. Среди гостей были самые известные звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Дима Билан и другие. Откровенные наряды гостей вызвали волну негодования у части общества , после чего один за другим селебрити начали лишаться телеэфиров, а их концерты стали отменять .

Дело до суда дошло у Ивлеевой, которую оштрафовали по одной из «митинговых» статей — 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшая нарушение общественного порядка), и у VACÍO — его имя многие узнали именно после появления на вечеринке с носком, который был натянут на половой орган. 22 декабря Лефортовский суд признал Васильева виновным в мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП) и назначил ему административный арест на 15 суток, а также штраф в 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» (часть 3 статьи 6.21 КоАП). 26 декабря Московский городской суд оставил это решение в силе, а 6 января стало известно, что он задержан повторно — сразу на выходе из ИВС.