Рэпер Vacio снова задержан — сразу на выходе из ИВС

Рэпер Николай Васильев (Vacio), который прославился на «голой вечеринке» Ивлеевой в «Мутаборе», повторно задержан — сразу на выходе из ИВС. Об этом сообщается 6 января в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

В карточке суда говорится, что 6 января зарегистрировано дело по статье 20.1, часть 2, КоАП РФ. То есть репера снова обвиняют в мелком хулиганстве.



Фото: скрин mos-gorsud.ru Поделиться Поделиться





После скандальной вечеринки суд первой инстанции 22 декабря признал Васильева виновным в мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП) и назначил ему административный арест на 15 суток, а также штраф в 200 тысяч рублей за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений» (часть 3 статьи 6.21 КоАП). 26 декабря Московский городской суд оставил это решение в силе. Васильев должен был выйти на свободу после 15 суток административного ареста, но сразу после выхода снова был задержан. Сейчас, по данным канала, он находится в отделении полиции.



«Вчера за ним к спецприемнику подъехали сотрудники полиции и отвезли в отделение полиции, продержали до утра, а утром начали оформлять новое дело», — говорится в сообщении.



Провокационная «Почти голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой состоялась в ночь с 20 на 21 декабря. Среди гостей были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с супругой Оксаной Самойловой и другие селебрити. Откровенные наряды гостей вызвали шквал осуждения общественности. Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить мероприятие на пропаганду однополой любви. Ксения Собчак выступила в защиту телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. На второй день вечеринки, когда в клубе отдыхали уже «простые смертные», в Mutabor нагрянули силовики. После этого был задержан рэпер Vacio (он был в одном носке, надетом на пенис). Он извинился за участие в вечеринке и заявил, что не хотел никого оскорбить. Извинения принесли также Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров и сама Ивлеева. 29 декабря суд оштрафовал её по одной из «митинговых» статей — 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшая нарушение общественного порядка).