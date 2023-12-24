Ивлеева: все доходы с вечеринки пойдут на благотворительность

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева извинилась за обнаженного рэпера Vacio и пообещала все доходы от второго дня скандальной голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» передать на благотворительность. Об этом она рассказала 24 декабря в своем телеграм-канале.

Телеведущая говорит, что в 2022 году стала главным редактором журнала Playboy и на первой обложке тогда сняла «100 женщин, не боящихся показать красоту своих тел».

«Все они пришли для того чтобы мы сделали уникальный арт-проект и показали, что любое женское тело красивое. Почти два года я занималась тем, чтобы сохранить созданный контент и опубликовать его в России. Несмотря на запреты издательства, мы смогли забрать свое творчество себе. <…> Мы организовали закрытую презентацию проекта для звезд шоу-бизнеса, блогеров, друзей и их плюсов по спискам. Это было в первый день [вечеринки]», — пояснила Ивлеева.