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    Ивлеева: все доходы с вечеринки пойдут на благотворительность

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    Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева извинилась за обнаженного рэпера Vacio и пообещала все доходы от второго дня скандальной голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» передать на благотворительность. Об этом она рассказала 24 декабря в своем телеграм-канале.

    Телеведущая говорит, что в 2022 году стала главным редактором журнала Playboy и на первой обложке тогда сняла «100 женщин, не боящихся показать красоту своих тел».

    «Все они пришли для того чтобы мы сделали уникальный арт-проект и показали, что любое женское тело красивое. Почти два года я занималась тем, чтобы сохранить созданный контент и опубликовать его в России. Несмотря на запреты издательства, мы смогли забрать свое творчество себе. <…> Мы организовали закрытую презентацию проекта для звезд шоу-бизнеса, блогеров, друзей и их плюсов по спискам. Это было в первый день [вечеринки]», — пояснила Ивлеева.

    Ивлеева подтвердила, что дресс-код вечеринки был «почти голый». Она также прокомментировала поведение Николая Васильева (рэпер Vacio), пришедшего на мероприятие обнаженным. Телеведущая назвала его крайне неуместным. «Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать. Риск того, что кому-то придет в голову себя так вести, не был предусмотрен и заложен в планировании мероприятия. Я за это приношу извинения перед всеми, перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ», — сказала блогер.

    «Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее. И все вырученные средства от продажи билетов во второй день я лично направлю в благотворительные организации. И не в качестве акта добрых дел ради оправдания, а просто потому, что это единственный возможный вариант развития событий в данном ключе», — сказала блогер.

    Прошедшую вечеринку активно обсуждают в соцсетях и в паблике. На второй день вечеринки, вход куда был платным, пришла полиция. Суд оштрафовал Vacio за мелкое хулиганство на 200 тысяч рублей и отправил под арест на 15 суток.

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