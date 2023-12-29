Суд наказал Ивлееву за организацию «почти голой» вечеринки

Блогера Анастасию Ивлееву суд в Москве оштрафовал как соорганизатора «почти голой» вечеринки, на которой гости обнажались, матерились и занимались пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.
О решении суда сообщает 29 декабря пресс-служба судов Москвы. Ивлееву привлекли по одной из «митинговых» статей — 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшая нарушение общественного порядка).
Суд отметил, что на вечеринке в «Мутаборе» было не меньше 200 человек и часть из них допустила нарушение общественного порядка. Например, «в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство, виде».
Ивлееву наказали как должностное лицо, ей назначен максимальный штраф — в 100 тысяч рублей.
Ранее другой суд на 15 суток отправил в изолятор рэпера Vacio. Он пришел на вечеринку в носке на половом органе и кроссовках.