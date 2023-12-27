Рэпер Vacio рассказал членам ОНК о судьбе злополучного носка после «голой вечеринки»

Рэпера Vacio (Николая Васильева), который сейчас отбывает административный арест в одном из спецприемников, посетили члены ОНК Москвы. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал секретарь организации и член СПЧ Сергей Мельников.

Исполнитель поделился, что сам придумал образ и хотел «поразить присутствующих», а также привлечь внимание к своей музыке. Кроме того, рэпер добавил, что якобы плохо знает английский, поэтому «неправильно перевел слова «голая вечеринка».



Членам ОНК рэпер Vacio рассказал, что «злополучный носок» он снял в конце вечеринки и подарил девушке, которая ему очень понравилась.