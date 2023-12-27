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    Рэпер Vacio рассказал членам ОНК о судьбе злополучного носка после «голой вечеринки»

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    Рэпера Vacio (Николая Васильева), который сейчас отбывает административный арест в одном из спецприемников, посетили члены ОНК Москвы. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал секретарь организации и член СПЧ Сергей Мельников.

    Исполнитель поделился, что сам придумал образ и хотел «поразить присутствующих», а также привлечь внимание к своей музыке. Кроме того, рэпер добавил, что якобы плохо знает английский, поэтому «неправильно перевел слова «голая вечеринка».

    Членам ОНК рэпер Vacio рассказал, что «злополучный носок» он снял в конце вечеринки и подарил девушке, которая ему очень понравилась.

    «В камере он был без носков», — добавил секретарь столичного ОНК Сергей Мельников в своем Telegram-канале.

    Недавно Лефортовский районный суд Москвы арестовал музыканта на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей после участия в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой.

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