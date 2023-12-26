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    Шойгу: армия РФ выполнила главную цель 2023 года

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    Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные выполнили главную цель спецоперации 2023 года. На итоговом селекторном совещании Минобороны 26 декабря он сообщил, что армия РФ сорвала контрнаступление украинских сил.

    «Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление ВСУ. Эта задача успешно выполнена», — заявил министр обороны.

    По словам Шойгу, это произошло благодаря эффективной системе оборонительных рубежей, надежности техники и высокой боеспособности всех частей подразделений. Министр добавил, что в Минобороны помнят каждого боевого товарища, погибшего при выполнении поставленных задач.

    Контрнаступление Украины было заявлено в начале лета. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российская армия отражает атаки ВСУ. В середине октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя объявил украинское контрнаступление законченным. По его словам, инициативу перехватила российская армия. В свою очередь, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление «выбилось из графика» из-за проблем с поставками западного вооружения.

    Ранее президент России Владимир Путин также заявил, что анонсированное ВСУ контрнаступление не удалось. По его словам, последней попыткой Украины было прорваться на левый берег Днепра и обеспечить движение в направлении Крыма. Как пояснил Путин, военное командование российской армии решило «отойти на несколько метров в лесопосадку» и украинские военнослужащие «попали в огневой мешок».

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    СВОМинобороныСергей Шойгу
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    Комментарии 34

    Гость26 Дек 2023 в 14:22
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