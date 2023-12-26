Шойгу: армия РФ выполнила главную цель 2023 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные выполнили главную цель спецоперации 2023 года. На итоговом селекторном совещании Минобороны 26 декабря он сообщил, что армия РФ сорвала контрнаступление украинских сил.



«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление ВСУ. Эта задача успешно выполнена», — заявил министр обороны.

По словам Шойгу, это произошло благодаря эффективной системе оборонительных рубежей, надежности техники и высокой боеспособности всех частей подразделений. Министр добавил, что в Минобороны помнят каждого боевого товарища, погибшего при выполнении поставленных задач.