Небензя: украинское контрнаступление закончено, войска РФ перешли к активным боевым действиям

Российские войска уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту, а украинское контрнаступление закончилось. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил постпред РФ при ООН Виталий Небензя, передает ТАСС.



Представитель РФ рассказал об этом в ходе заседания по западным поставкам вооружения Украине, созванного по российской инициативе.

«Российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже считать законченным», — сказал Небензя.