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    Боевые действия

    Небензя: украинское контрнаступление закончено, войска РФ перешли к активным боевым действиям

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    Российские войска уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту, а украинское контрнаступление закончилось. Об этом в пятницу, 13 октября, заявил постпред РФ при ООН Виталий Небензя, передает ТАСС.

    Представитель РФ рассказал об этом в ходе заседания по западным поставкам вооружения Украине, созванного по российской инициативе.

    «Российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже считать законченным», — сказал Небензя.

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