«Не спешите их оттуда выдавливать». Путин рассказал о контрнаступлении Украины и о потерях

Президент России Владимир Путин заявил, что анонсированное ВСУ контрнаступление не удалось. Последней попыткой Украины, по словам президента, было «прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма». Об этом глава государства рассказал в ходе прямой линии 14 декабря. По словам Путина, ВСУ сосредоточили удары артиллерии по очень узкому участку левого берега Днепра. Чтобы не нести потери, военное командование армии РФ приняло решение отойти на несколько метров в лесопосадку, отметил президент. ВСУ зашли на этот участок. В итоге, по данным президента, у военнослужащих РФ — только раненые, а у ВСУ — «десятки погибших». По словам Путина, они попали «в огневой мешок».

«Я считаю, только по политическим соображениям туда бросают личный состав. <…> Подход, видимо, такой: пока ездят [за границу. — Прим. ред.] и клянчат, нужно показать, что у ВСУ есть какие-то шансы добиться, во что бы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями, какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления. Но просто их выбивают оттуда, вот и все», — заявил президент.



Президент отметил, что это не просто военнослужащие ВСУ — это «элита, штурмовые отряды», и их не так много.