Путин ответил, нужна ли сейчас России вторая волна мобилизации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас необходимости во второй волне мобилизации нет. Об этом он сказал 14 декабря в ходе подведения итогов года.

В зоне спецоперации находится 244 тысячи мобилизованных, уточнил Путин. По его словам, поначалу было «много иронии», этих людей называли «мобиками», но ребята «отлично воюют».

«У нас прошла частичная мобилизация, мы призвали 300 тысяч человек.... Отлично воюют ребята. 14 Героев России из числа мобилизованных... 41 тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее... После этого мы начали широкую кампанию по привлечению людей на контракт. Планировали набрать к концу года 400 с небольшим тысяч. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч. Поток мужчин не сокращается», — сказал президент.