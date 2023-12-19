Посол Израиля в РФ: трое россиян находятся в плену в секторе Газа

Трое граждан РФ все еще находятся в плену у ХАМАС. Всего в секторе Газа остается около 130 заложников. Об этом заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви 19 декабря. Его цитирует ТАСС.
«Находится в руках ХАМАС 130 заложников. Из них 11 граждан других стран, у которых нет израильского гражданства. <…> У части из них есть российское гражданство. По-моему, трое [россиян]», — уточнил посол в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее, в конце ноября, движение ХАМАС освободило двух женщин с российским гражданством, которые находились в плену с 7 октября. В заявлении говорится, что ХАМАС освободил двух заложниц «в ответ на усилия президента России». Их передали Красному Кресту. Освобождение заложниц попало на видео.
Известно, что на кадрах — 50-летняя Елена Труфанова и ее мать, 73-летняя Ирена Тати. Они были похищены из кибуца Нир-Оз. Муж Елены Труфановой, Виталий, во время нападения был убит, а ее сын и его девушка остаются в плену.
Конфликт между Израилем и сектором Газа обострился 7 октября. Палестинская группировка нанесла масштабный ракетный удар по Израилю, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы и захватили заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала в секторе Газа операцию «Железные мечи».
В ноябре стороны временно прекратили огонь — в этот период состоялся обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Соглашение продлилось с 24 ноября по 1 декабря. Затем снова начались бои, которые назвали, возможно, самыми яростными за всю войну.