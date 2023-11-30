Тысячи смартфонов и люди в масках. Освобождение движением ХАМАС заложниц с гражданством РФ сняли на видео

В подписи к видео отмечается, что младшая из женщин появлялась 30 октября в видеоролике, опубликованном военным крылом ХАМАС, вместе с другим заложником, Даниэлем Алони, уже переданным Израилю ранее.

Очевидцы сняли на видео момент передачи Красному Кресту двух похищенных 7 октября в Израиле женщин с российским гражданством. Ролик 29 ноября опубликовало в своем телеграм-канале арабское издание «Абу Али Экспресс».

Женщины, чье освобождение показали 29 ноября — 50-летняя Елена Труфанова и ее мать, 73-летняя Ирена Тати. Они были похищены во время атаки ХАМАС на Израиль 7 октября из кибуца Нир-Оз. Муж Елены Труфанов, Виталий, во время нападения был убит, а ее сын и его девушка остаются в плену. Видео, размещенное «Абу Али Экспресс», снято с близкого расстояния. Освобожденные женщины улыбаются, в руках у каждой — бутылка воды. Члены ХАМАС в черных масках и с зелеными повязками на лбу сопровождают их до машины представителей Красного Креста.

Агентство AFP опубликовало видео этого же момента, снятое с другого ракурса, из толпы, окружающей место передачи заложников. Судя по обстановке, короткое расстояние между минивэном ХАМАС и машиной Красного Креста женщины прошли под прицелом нескольких тысяч смартфонов людей, собравшихся посмотреть на их освобождение, а бойцам ХАМАС, окружившим заложниц плотным кольцом, буквально пришлось прокладывать дорогу в толпе.



Представители ХАМАС заявили, что освободили двух заложниц с российским гражданством, 29 ноября.

