ХАМАС заявил, что освободил двух заложниц с гражданством России

Движение ХАМАС освободило двух женщин с российским гражданством, которые находились в плену после атаки на Израиль 7 октября. Россиянок передадут представителям Красного креста, а те в свою очередь — МИД РФ. Об этом со ссылкой на заявление движения 29 ноября пишет «Коммерсантъ».



В заявлении говорится, что ХАМАС передал двух заложниц «в ответ на усилия президента России».



Ранее замглавы политбюро палестинской группировки Муса Абу Марзук на своей странице в соцсети заявил, что «в знак признания российской позиции» ХАМАС освободит несколько заложников с гражданством России вне сделки с Израилем о временном перемирии. Точное их число в движении не уточнили.

