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    ХАМАС заявил, что освободил двух заложниц с гражданством России

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    Движение ХАМАС освободило двух женщин с российским гражданством, которые находились в плену после атаки на Израиль 7 октября. Россиянок передадут представителям Красного креста, а те в свою очередь — МИД РФ. Об этом со ссылкой на заявление движения 29 ноября пишет «Коммерсантъ».

    В заявлении говорится, что ХАМАС передал двух заложниц «в ответ на усилия президента России».

    Ранее замглавы политбюро палестинской группировки Муса Абу Марзук на своей странице в соцсети заявил, что «в знак признания российской позиции» ХАМАС освободит несколько заложников с гражданством России вне сделки с Израилем о временном перемирии. Точное их число в движении не уточнили.

    26 ноября ХАМАС передал представителям Красного креста первого заложника с российским гражданством. Официальный представитель МИД РФ в своем телеграм-канале уточняла, что это стало возможным, благодаря прямыми договоренностями между российскими представителями и палестинским движением.

    Соглашение о приостановке боевых действий между Израилем и ХАМАС заработало 24 ноября. В соответствии с ним планировалось, что движение освободит заложников — 50 мирных женщин, детей и иностранных граждан, а Израиль — 150 палестинских заключенных. В период действия сделки Израиль также направляет в сектор Газа 300 грузовиков гуманитарной помощи и топливо. ХАМАС также сможет рассчитывать за каждые 10 возвращенных заложников по одному дню режима прекращения огня.

    28 ноября соглашение продлили на два дня, в течение которых ХАМАС освободит дополнительно 20 заложников в обмен на заключенных палестинцев. Власти Израиля оповестили 10 семей о предстоящем возвращении их родственников. В списке освобождаемых израильской стороной 30 палестинцев — 15 женщин и 15 подростков.

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