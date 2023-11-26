ХАМАС освободил первого заложника с российским паспортом

ХАМАС передал Красному Кресту гражданина России, который был в заложниках. Это было сделано «в знак признания российской позиции».
ХАМАС заявил об освобождении россиянина вечером 26 ноября. Это произошло в ответ «на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции» позиции Палестины.
Данные заложника не сообщаются. Известно только, что его передали представителям Красного Креста. Израиль освобождение пока не подтверждал.
Ранее сообщалось, что у ХАМАС восемь заложников с российским и израильским гражданством.
МЧС России сообщал, как из сектора Газа эвакуируют живших там россиян. Их порядка 900 человек.