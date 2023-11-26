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    ХАМАС освободил первого заложника с российским паспортом

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    ХАМАС передал Красному Кресту гражданина России, который был в заложниках. Это было сделано «в знак признания российской позиции».

    ХАМАС заявил об освобождении россиянина вечером 26 ноября. Это произошло в ответ «на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции» позиции Палестины.

    Данные заложника не сообщаются. Известно только, что его передали представителям Красного Креста. Израиль освобождение пока не подтверждал.

    Ранее сообщалось, что у ХАМАС восемь заложников с российским и израильским гражданством.

    МЧС России сообщал, как из сектора Газа эвакуируют живших там россиян. Их порядка 900 человек.

    © Фонтанка.Ру

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