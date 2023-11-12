МЧС: Россия приступила к эвакуации граждан из сектора Газа

Граждане России, выразившие желание покинуть зону палестино-израильского конфликта, начали пересекать пункт пропуска из сектора Газа. Об этом 12 ноября сообщает МЧС России.
Порядок и маршруты эвакуации россиян согласовывали в течение недели, отмечают в ведомстве. Процедура согласования шла совместно с российскими дипломатами.
Сотрудники МЧС работают на месте. Людям оказывается как медицинская, так и психологическая помощь. Также предоставляется питание и вода.
«Все граждане РФ, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России», — отмечают в ведомстве. В Египте россиянам, в частности, помогут с оформлением необходимых документов.
О том, что первые 85 россиян должны быть эвакуированы из сектора Газа в Египет, сообщалось 10 ноября. При этом, по данным МИД, в списках на эвакуацию числятся в общей сложности не менее 900 граждан РФ, среди которых 300 детей.
Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что дипломатическое ведомство «по-настоящему шокировало» то, что задержка согласования эвакуации россиян составила 2 недели. При этом израильская сторона не объясняла причин возникновения подобной ситуации.