«Мы были по-настоящему шокированы». МИД РФ заявил, что Израиль не объясняет задержку с эвакуацией россиян из Газы

Израиль до сих пор не привел причин, почему не может одобрить эвакуацию россиян из сектора Газы. Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви ранее сказал, что согласование может занять до двух недель, заявила 9 ноября на брифинге представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.



По ее словам, двухнедельный срок согласования российских списков «по-настоящему шокировал» МИД РФ. Она также отметила, что МЧС, Минтранс, Росавиация и посольство «круглосуточно готовили все необходимое» для эвакуации, но в последние дни посольство России в Израиле получает только обещания израильской стороны, что «разрешение будет выдано завтра». Мария Захарова отметила, что причины задержки при этом не объясняют.

