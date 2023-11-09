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    «Мы были по-настоящему шокированы». МИД РФ заявил, что Израиль не объясняет задержку с эвакуацией россиян из Газы

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    Израиль до сих пор не привел причин, почему не может одобрить эвакуацию россиян из сектора Газы. Посол Израиля в РФ Александр Бен Цви ранее сказал, что согласование может занять до двух недель, заявила 9 ноября на брифинге представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    По ее словам, двухнедельный срок согласования российских списков «по-настоящему шокировал» МИД РФ. Она также отметила, что МЧС, Минтранс, Росавиация и посольство «круглосуточно готовили все необходимое» для эвакуации, но в последние дни посольство России в Израиле получает только обещания израильской стороны, что «разрешение будет выдано завтра». Мария Захарова отметила, что причины задержки при этом не объясняют.

    Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что в ситуации с эвакуацией «пока всё по-прежнему». Она добавила, что обстановка в секторе Газа тяжелая. По последним данным представительства, в российском списке на эвакуацию из сектора Газа находятся более 900 человек, из них свыше 500 — россияне.

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