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    «Обстановка тяжелая». Стало известно о ситуации с эвакуацией россиян из сектора Газа

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    В вопросе эвакуации российских граждан из сектора Газа пока нет никаких подвижек. Об этом 6 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алию Зарипову.

    Зарипова сообщила, что «пока всё по-прежнему». Она добавила, что обстановка в секторе Газа тяжелая. По последним данным представительства, в российском списке на эвакуацию из сектора Газа находятся более 900 человек, из них свыше 500 — россияне.

    4 ноября в представительстве говорили, что россиянам, которые сейчас находятся в секторе Газа, для эвакуации оттуда необходимо собраться в пункте сбора на КПП «Рафах». По ее словам, граждан РФ оповестили о месте пункта сбора на случай эвакуации.

    28 октября член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук заявил РИА Новости, что организация получила от российского МИД список россиян, которые могут быть среди заложников, ищет их и готова отпустить. На тот момент в перечне было 8 человек.

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