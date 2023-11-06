«Обстановка тяжелая». Стало известно о ситуации с эвакуацией россиян из сектора Газа

В вопросе эвакуации российских граждан из сектора Газа пока нет никаких подвижек. Об этом 6 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алию Зарипову.



Зарипова сообщила, что «пока всё по-прежнему». Она добавила, что обстановка в секторе Газа тяжелая. По последним данным представительства, в российском списке на эвакуацию из сектора Газа находятся более 900 человек, из них свыше 500 — россияне.



4 ноября в представительстве говорили, что россиянам, которые сейчас находятся в секторе Газа, для эвакуации оттуда необходимо собраться в пункте сбора на КПП «Рафах». По ее словам, граждан РФ оповестили о месте пункта сбора на случай эвакуации.

