Захарова: в списках на эвакуацию из Газы около 300 российских детей

В списках на эвакуацию из сектора Газы очень много детей — ориентировочно 300 несовершеннолетних граждан России. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Месяц они находятся в блокаде», — добавила она.



По последним данным представительства, в российском списке на эвакуацию из сектора Газа находятся более 900 человек, из них свыше 500 — россияне. Однако до сих пор Израиль не может одобрить эвакуацию россиян из сектора Газы. По словам представителя страны, согласование может занять еще до двух недель. Причина задержки не объясняется.