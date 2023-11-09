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    Захарова: в списках на эвакуацию из Газы около 300 российских детей

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    24 комментария

    В списках на эвакуацию из сектора Газы очень много детей — ориентировочно 300 несовершеннолетних граждан России. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    «Месяц они находятся в блокаде», — добавила она.

    По последним данным представительства, в российском списке на эвакуацию из сектора Газа находятся более 900 человек, из них свыше 500 — россияне. Однако до сих пор Израиль не может одобрить эвакуацию россиян из сектора Газы. По словам представителя страны, согласование может занять еще до двух недель. Причина задержки не объясняется.

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    Мария ЗахароваСектор ГазаЭвакуация россиян
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    Комментарии 24

    Гость09 Ноя 2023 в 20:30
    И одно детище - хамас..
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