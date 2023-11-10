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    Первых россиян должны эвакуировать из сектора Газа. До этого Израиль не давал разрешения

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    Из сектора Газа через КПП «Рафах» сегодня должны выехать в Египет первые 85 граждан России. Об этом сообщил портал Rafah Online, опубликовавший список эвакуируемых сегодня иностранцев, а также эту информацию РИА Новости подтвердил 10 ноября представитель КПП. Россияне впервые получили возможность покинуть анклав.

    «594 человека, имеющие иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП «Рафах», среди них 85 человек, имеющих российское гражданство», — сказал представитель погранперехода.

    Иностранцы, имеющие разрешение на выезд, должны прибыть на КПП в 7 часов утра. В случае вывоза детей одним родителем требуется разрешение второго, отмечает Rafah Online.

    Для проведения мероприятия, рассказывали в МИД РФ, будут направлены российские дипломаты из Каира, задействуют автобусы и самолеты.

    По последним данным МИД РФ, в российском списке на эвакуацию из сектора Газа находятся более 900 человек, в том числе более 500 россиян (около 300 — дети). До сих пор Израиль не мог одобрить эвакуацию россиян, причина задержки не объяснялась. Дипломатический источник сообщал РИА Новости, что к началу эвакуации россиян и граждан СНГ из анклава всё готово, но нет одобрения со стороны Израиля, который согласовывает списки выезжающих через КПП. Официальный представитель МИД Мария Захарова накануне заявила, что Москву шокировало заявление посла Израиля о том, что для согласования списка россиян может потребоваться до двух недель. По ее словам, такая логика недопустима.

    «Рафах» — единственный пограничный переход между сектором Газа и Египтом. Иностранцы получили возможность выезжать из него в Египет в середине прошлой недели, в тот же день началась эвакуация раненых из анклава.

    Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после нападения ХАМАС на мирных граждан на территории еврейского государства. За месяц с небольшим в секторе Газа погибли более 10,3 тысячи человек, в том числе более 4 тысяч детей, в Израиле — около 1,4 тысячи человек. 9 ноября стало известно, что Израиль согласился сделать паузу в боевых действиях, чтобы люди смогли выйти из обстреливаемых районов по гуманитарным коридорам.

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