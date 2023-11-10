Первых россиян должны эвакуировать из сектора Газа. До этого Израиль не давал разрешения

Из сектора Газа через КПП «Рафах» сегодня должны выехать в Египет первые 85 граждан России. Об этом сообщил портал Rafah Online, опубликовавший список эвакуируемых сегодня иностранцев, а также эту информацию РИА Новости подтвердил 10 ноября представитель КПП. Россияне впервые получили возможность покинуть анклав.

«594 человека, имеющие иностранное гражданство, будут эвакуированы в пятницу из Газы через КПП «Рафах», среди них 85 человек, имеющих российское гражданство», — сказал представитель погранперехода.



Иностранцы, имеющие разрешение на выезд, должны прибыть на КПП в 7 часов утра. В случае вывоза детей одним родителем требуется разрешение второго, отмечает Rafah Online.