Reuters: Израиль согласился на паузу в Газе

Израильские власти согласились на четырехчасовую паузу в боевых действиях, чтобы позволить людям покинуть сектор Газа, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби.



Как сообщил Кирби 9 ноября, приостановка военной операции в северной части сектора Газа на четыре часа в день начиная с четверга «является первым признаком передышки» более чем в месячных боевых действиях. Предполагается, что пауза позволит людям покинуть сектор по двум гуманитарным коридорам.

«Израильтяне сказали нам, что в течение паузы в этих районах не будет никаких военных операций и что эта пауза начинается сегодня», — сказал Кирби.