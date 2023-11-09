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    Reuters: Израиль согласился на паузу в Газе

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    Израильские власти согласились на четырехчасовую паузу в боевых действиях, чтобы позволить людям покинуть сектор Газа, пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби.

    Как сообщил Кирби 9 ноября, приостановка военной операции в северной части сектора Газа на четыре часа в день начиная с четверга «является первым признаком передышки» более чем в месячных боевых действиях. Предполагается, что пауза позволит людям покинуть сектор по двум гуманитарным коридорам.

    «Израильтяне сказали нам, что в течение паузы в этих районах не будет никаких военных операций и что эта пауза начинается сегодня», — сказал Кирби.

    Как писала «Фонтанка», Катар, Израиль и США обсуждали возможность гуманитарной паузы в Газе. Как сообщили в МИД России, в списках на эвакуацию из сектора Газа очень много детей — ориентировочно 300 несовершеннолетних граждан России.

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