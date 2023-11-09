Катар, Израиль и США обсуждают возможность гуманитарной паузы в Газе

Катар, США и Израиль обсуждают предложение объявить гуманитарную паузу на три дня для доставки помощи в Газу и освобождения некоторых заложников, удерживаемых в секторе. Об этом сообщает телеканал NBC News 9 ноября со ссылкой на двух дипломатов.



Катар выступает в качестве посредника и в течение нескольких недель ведет переговоры с ХАМАС о временном прекращении огня, но пока решения нет. В свою очередь, официальные лица Израиля ранее сообщали, что сначала ХАМАС должен освободить заложников, чтобы Израиль согласился на прекращение боевых действий.

