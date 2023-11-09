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    Катар, Израиль и США обсуждают возможность гуманитарной паузы в Газе

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    Катар, США и Израиль обсуждают предложение объявить гуманитарную паузу на три дня для доставки помощи в Газу и освобождения некоторых заложников, удерживаемых в секторе. Об этом сообщает телеканал NBC News 9 ноября со ссылкой на двух дипломатов.

    Катар выступает в качестве посредника и в течение нескольких недель ведет переговоры с ХАМАС о временном прекращении огня, но пока решения нет. В свою очередь, официальные лица Израиля ранее сообщали, что сначала ХАМАС должен освободить заложников, чтобы Израиль согласился на прекращение боевых действий.

    Несмотря на то, что решения пока нет, высокопоставленный арабский чиновник заявил телеканалу, что договоренность может состояться.

    Изданию Times of Israel стало известно, что ХАМАС обсуждает возможное освобождение 10–15 заложников в обмен на временное прекращение огня для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

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