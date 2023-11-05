Условия для прекращения огня и первый «бой в космосе». Израиль хочет драться до победы

Израиль намерен до победы продолжать войну против ХАМАС. Об этом 5 ноября заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая перед военными на базе ВВС «Рамон».



При этом он назвал условие для прекращения огня в секторе Газа — освобождение заложников.



В то же время президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Палестина готова вернуться к управлению сектором Газа. По его словам, страна будет «нести полную ответственность» в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа.

