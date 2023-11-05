Условия для прекращения огня и первый «бой в космосе». Израиль хочет драться до победы

Израиль намерен до победы продолжать войну против ХАМАС. Об этом 5 ноября заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая перед военными на базе ВВС «Рамон».
При этом он назвал условие для прекращения огня в секторе Газа — освобождение заложников.
В то же время президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Палестина готова вернуться к управлению сектором Газа. По его словам, страна будет «нести полную ответственность» в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа.
Аббас призвал госсекретаря США добиться немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также ускорить доставку в сектор Газа гуманитарной помощи, в том числе лекарств, воды, продовольствия, возобновить подачу электричества.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Палестины Ияд Аль-Базм заявил, что Израиль в последние два дня «активизировал применение запрещенных на международном уровне бомб с белым фосфором». По его словам, самое высокое содержание фосфора было в лагере аш-Шати, что вызвало образование облаков токсичных газов и вспышки пожаров.
Британская The Telegraph тем временем пишет, что Израиль 30 октября использовал систему противоракетной обороны Arrow, чтобы сбить выпущенную из Йемена баллистическую ракету вне атмосферы Земли. Издание называет это «первым в истории боем в космосе».
Армия Израиля в воскресенье прокомментировала взрыв в школе под управлением ООН в лагере беженцев в Джабалии в ночь на 4 ноября. Жертвами стали более 20 человек. ЦАХАЛ отрицает факт прицельного удара и утверждает, что взрыв мог быть следствием огня ЦАХАЛа, направленного на другую цель.
США предложили Израилю шаги по минимизации жертв в Газе. По данным The New York Times, американцы советуют улучшить способы нанесения ударов по лидерам ХАМАС, собирать больше разведывательных данных о сетях командования перед ударами, применять бомбы меньшего размера для разрушения сети туннелей и использовать наземные силы для разделения центров скопления гражданских от мест сосредоточения бойцов ХАМАС.
Иран продолжает поддерживать ХАМАС в конфликте. Министр обороны страны Мохаммад Реза Аштияни пригрозил США «серьезным ударом», если те не обеспечат режим прекращения огня в секторе Газа. Что конкретно имелось в виду, неизвестно.
Вечером 5 ноября иранское агентство Fars сообщило, что руководитель и верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретился с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией. Хаменеи на встрече «подчеркнул необходимость решительных действий со стороны исламских стран и международных организаций, а также всесторонней и практической поддержки народа Газы».