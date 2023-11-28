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    СМИ сообщают о передаче пятой группы израильских заложников Красному Кресту

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    2 комментария

    Движение ХАМАС передало пятую группу израильских заложников международному Красному Кресту в Газе, сообщило 28 ноября издание Haaretz со ссылкой на египетские источники.

    Соглашение о четырехдневном прекращении огня, действовавшее с пятницы, продлено еще на 2 дня, в течение которых ХАМАС освободит дополнительно 20 заложников в обмен на заключенных палестинцев. Во вторник, 28 ноября, власти Израиля оповестили 10 семей о предстоящем возвращении их родственников. В списке освобождаемых израильской стороной 30 палестинцев — 15 женщин и 15 подростков. Ранее стало известно, что в дополнительные дни прекращения огня обмен будет происходить в той же пропорции, что и прежде: на одного израильского заложника — трое палестинских заключенных.

    Сделка по прекращению боевых действий заработала 24 ноября. В соответствии с ней планировалось, что ХАМАС освободит заложников — 50 мирных женщин, детей и иностранных граждан, а Израиль — 150 палестинских заключенных. В период действия сделки Израиль также направляет в сектор Газа 300 грузовиков гуманитарной помощи и топливо. ХАМАС также сможет рассчитывать за каждые 10 возвращенных заложников по одному дню режима прекращения огня.

    Как уже сообщала «Фонтанка» со ссылкой на The Jerusalem Post, ХАМАС сообщил о готовности обсуждать условия освобождения израильских военных, взятых в плен в ходе боевых действий. Для освобождения военнослужащих будут предъявлены другие условия, чем в случае с гражданскими.

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    ХАМАСИзраиль
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    Комментарии 2

    Гость28 Ноя 2023 в 22:11
    говорю же. холестерин.
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