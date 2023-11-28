СМИ сообщают о передаче пятой группы израильских заложников Красному Кресту

Движение ХАМАС передало пятую группу израильских заложников международному Красному Кресту в Газе, сообщило 28 ноября издание Haaretz со ссылкой на египетские источники.
Соглашение о четырехдневном прекращении огня, действовавшее с пятницы, продлено еще на
Сделка по прекращению боевых действий заработала 24 ноября. В соответствии с ней планировалось, что ХАМАС освободит заложников — 50 мирных женщин, детей и иностранных граждан, а Израиль — 150 палестинских заключенных. В период действия сделки Израиль также направляет в сектор Газа 300 грузовиков гуманитарной помощи и топливо. ХАМАС также сможет рассчитывать за каждые 10 возвращенных заложников по одному дню режима прекращения огня.
Как уже сообщала «Фонтанка» со ссылкой на The Jerusalem Post, ХАМАС сообщил о готовности обсуждать условия освобождения израильских военных, взятых в плен в ходе боевых действий. Для освобождения военнослужащих будут предъявлены другие условия, чем в случае с гражданскими.