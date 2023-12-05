Израиль собрал систему для затопления тоннелей ХАМАС. На севере сектора Газа полностью пропала связь

Армия обороны Израиля в ноябре завершила сборку системы больших насосов, с помощью которой можно затопить туннели ХАМАС под сектором Газа морской водой. Каждый из как минимум пяти насосов способен перекачивать тысячи кубических метров воды в час из Средиземного моря в туннели, так что они будут затоплены в течение нескольких недель — этого времени хватит, чтобы вывести из тоннелей заложников. Об этом сообщило 4 декабря издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.



Это пока возможный план действий, власти Израиля ещё не утвердили его. Он рассматривается как один из немногих эффективных способов быстро вывести из строя сеть тоннелей, протяженность которых может достигать 500 километров. Но неизвестно, как морская вода повлияет на почву и грунтовые воды в секторе Газа, то есть в конечном итоге на доступ к пресной воде.

