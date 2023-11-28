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    Обмен заложниками и заключенными между Израилем и ХАМАС: последние новости

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    В ночь на 28 ноября палестинское движение ХАМАС в рамках сделки с Израилем освободило 11 заложников, а израильская сторона выпустила из тюрем 33 палестинских заключенных. Это был четвертый обмен в период прекращения огня.

    По данным телеканала «Аль-Джазира», из тюрем в Израиле были освобождены 30 подростков и три женщины, а в общей сложности с момента заключения соглашения между Израилем и ХАМАСом из израильских тюрем вышли 150 палестинцев. По информации агентства WAFA, Международный комитет Красного Креста вывез 24 заключенных из военной тюрьмы Офер в развлекательный комплекс в городе Рамалла на Западном берегу Иордана, а девять человек, выпущенных из Московии, отправились домой в Восточный Иерусалим.

    Кроме того, Израиль и ХАМАС обменялись списками для следующего обмена, сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра. Еврейское правительство утвердило список из 50 палестинских женщин, которые будут выпущены из тюрем сегодня, 28 ноября. Палестинская сторона передала Израилю список заложников, которых планируют освободить в обмен на заключенных. Число людей в списке заложников не уточняется. По согласованным ранее условиям за 28 и 29 ноября ХАМАС должен выпустить 20 человек.

    ХАМАС выразил готовность обсуждать условия освобождения израильских военных, взятых в плен в ходе боевых действий, передает The Jerusalem Post. Данный вопрос не был включен в переговоры о временном прекращении огня, и для освобождения военнослужащих будут предъявлены иные условия, чем в случае с гражданскими лицами. Издание отмечает, что это стало бы важным шагом со стороны ХАМАС, поскольку международное сообщество больше сосредоточено на освобождении гражданских заложников, чем военнослужащих.

    22 ноября стороны договорились о прекращении огня и обмене заложников на заключенных. Позже перемирие и обмены продлили до 29 ноября.

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