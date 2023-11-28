Обмен заложниками и заключенными между Израилем и ХАМАС: последние новости

В ночь на 28 ноября палестинское движение ХАМАС в рамках сделки с Израилем освободило 11 заложников, а израильская сторона выпустила из тюрем 33 палестинских заключенных. Это был четвертый обмен в период прекращения огня.



По данным телеканала «Аль-Джазира», из тюрем в Израиле были освобождены 30 подростков и три женщины, а в общей сложности с момента заключения соглашения между Израилем и ХАМАСом из израильских тюрем вышли 150 палестинцев. По информации агентства WAFA, Международный комитет Красного Креста вывез 24 заключенных из военной тюрьмы Офер в развлекательный комплекс в городе Рамалла на Западном берегу Иордана, а девять человек, выпущенных из Московии, отправились домой в Восточный Иерусалим.

